Giocattoli e mascherine non in regola, blitz in un negozio di Pagani: denunciato il proprietario

Giocattoli pericolosi e mascherine non conformi agli standard di sicurezza a Pagani. I finanziari della Compagnia di Nocera Inferiore, nei giorni scorsi, hanno fatto irruzione all’interno di un’attività commerciale per verificare i prodotti posti in vendita.

Il sequestro

Al termine dei controlli, appurata la natura irregolare della merce, hanno sottoposto a sequestra oltre 7.600 giocattoli raffiguranti, tra l'altro, oltre a brand di serie televisive di successo, anche noti personaggi della Disney (come Topolino), della Marvel (quale Spiderman) e della MGA Enterteinment (in particolare Lol surprise), risultati palesemente falsi e non conformi agli standard di produzione delle famose case madri. Il responsabile, un imprenditore italiano locale, è stato denunciato alla Procura di Nocera per i reati di "Introduzione nella Stato e commercia di prodotti con segnifalsi" e "Ricettazione". Nel corso della stessa operazione, sono stati inoltre sottoposti a sequestra amministrativo più di 1.000 dispositivi di protezione individuate (mascherine), risultate essere non in linea con quanto previsto dalla normativa vigente prevista per la tutela del consumatore.