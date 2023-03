Lavori sulla rete idrica, rubinetti a secco a Pagani: l'elenco delle strade

Disagi in vista per molti residenti nel comune di Pagani. E’ in programma, infatti, un intervento sulla rete idrica che comporterà mancanze d’acqua e/o abbassamenti della pressione idrica dalle ore 14 di lunedì 27 marzo 2023 all’1:00 di martedì 28 marzo 2023. L’interruzione del servizio è dovuta agli interventi di distrettualizzazione della rete. Questa azione prevede, insieme ad altre attività, l’installazione di nuovi organi di manovra e di regolazione dei flussi idrici ed è volta alla riduzione delle perdite.

Le strade coinvolte sono:

CORSO ETTORE PADOVANO

PIAZZA SANT'ALFONSO DE LIGUORI

TRAVERSA ALFONSO AMENDOLA

VIA AMALFITANA

VIA AMMATURO

VIA ARCIVESCOVO CARMINE CESARANO

VIA AUFIERO

VIA BARI

VIA COSTANTINO ASTARITA

VIA DE ROSA

VIA FARINA

VIA FERRANTE

VIA GENOVA

VIA GIUSEPPE GARIBALDI

VIA GIUSEPPE MAZZINI

VIA GIUSEPPE TORRE

VIA GUGLIELMO MARCONI

VIA GUIDO TRAMONTANO

VIA MARRAZZO

VIA MASSIMO D'AZEGLIO

VIA MONTALBINO

VIA NOCELLE

VIA PERONE

VIA PIAVE

VIA PISA

VIA RISORGIMENTO

VIA ROMA

VIA SAN DOMENICO (dall'incrocio con via Guerritore fino a piazza Sant'Alfonso)

VIA TENENTE MARCO PITTONI

VIA UGO FOSCOLO

VIA ZITO

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE



Alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.