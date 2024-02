A partire da oggi ha avuto il via il cantiere su via Cauciello a Pagani. La strada sarà interessata da lavori per la realizzazione del sottovia per la soppressione del passaggio a livello della linea Napoli – Battipaglia nel Comune di Pagani. L’esecuzione dei lavori riguarderà la realizzazione della fognatura su via Cauciello e contestualmente la demolizione del vecchio canale fognario che interferirebbe con la costruzione del sottovia. Si provvederà, inoltre, all’abbattimento della porzione di fabbricato ex Cirio prospiciente via Cauciello.

L'ordinanza

Per permettere l’avvio e lo sviluppo dei lavori in piena sicurezza si è reso necessario emanare apposita ordinanza di divieto di transito e sosta su ambo i lati di via Cauciello, richiesta da Rfi, per i prossimi 60 giorni lavorativi. L’impresa esecutrice provvederà a creare un percorso protetto per consentire la circolazione dei pedoni sul marciapiede, verso via Verdi e verso la Stazione Ferroviaria. Si procederà man mano a comunicare aggiornamenti sul transito che riguarderanno in particolare i residenti della strada fino al termine dei lavori. Si chiede ai cittadini il massimo della collaborazione e della pazienza, consapevoli che vi è in atto una grande opera infrastrutturale al servizio della città di Pagani.