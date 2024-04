Un uomo residente a Pagani è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Salerno per detenzione di sostanze stupefacenti. Nel corso di un'operazione di controllo del territorio, le fiamme gialle della Compagnia di Scafati hanno trovato l'uomo in possesso di circa 300 grammi di hashish, 6 grammi di cocaina e 5 grammi di crack. La successiva perqusizione domiciliare ha portato al rinvenimento di ulteriori quantitativi di stupefacenti.

L'operazione

L'operazione ha tratto origine dal controllo e dal monitoraggio di un soggetto pluripregiudicato, ripetutamente notato in atteggiamenti e movimenti sospetti nei pressi dell'abitazione ove era detenuta la sostanza stupefacente. Tenuto conto dell'ingente quantità di sostanza psicoattiva, il soggetto controllato è stato tratto in arresto su disposizione dell'Autorità Giudiziaria in attesa del giudizio per direttissima.