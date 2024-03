Pagani, trovato in possesso di due chili di droga: 23enne arrestato

La Guardia di Finanza di Salerno ha arrestato un ragazzo di 23 anni di Pagani per spaccio di stupefacenti. Durante la perquisizione a casa sua, le fiamme gialle hanno ritrovato circa 2 chili di droga già pronta per essere venduta.

L'operazione

In dettaglio, i finanzieri hanno trovato più di 1,8 chilogrammi di hashish, diviso in 16 blocchi e 30 pacchetti, e 9 pacchetti di marijuana, per un totale di oltre 30 grammi. Questa marijuana era contrassegnata con l'etichetta “Mj la Mousse”. Oltre alla droga, è stata trovata anche una somma di 150 euro in contanti, che si presume sia il guadagno dalle vendite dello stupefacente, e un telefono cellulare usato dal ragazzo per comunicare con i fornitori e i clienti. Tutta la droga, il denaro e il telefono cellulare sono stati sequestrati come prova e messi a disposizione del giudice. Il ragazzo è stato messo agli arresti domiciliari come misura cautelare, in attesa di ulteriori azioni legali per il reato di possesso e traffico di sostanze stupefacenti.