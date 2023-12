Spaccio e prostituzione, nove condanne al termine del processo

Associazione finalizzata allo spaccio di droga, sono nove le condanne emesse dal tribunale di Nocera Inferiore, nei riguardi delle posizioni di chi aveva scelto l'ordinario dopo l'inchiesta sul gruppo di C.P.

La sentenza

Le condanne raggiungono i 73 anni complessivi circa di reclusione: dai 13 agli 8 anni di carcere per i quali si attendono ora le motivazioni del giudice. L'indagine dei carabinieri della tenenza condusse alla scoperta di un grosso giro di spaccio radicato in buona parte dell'Agro nocerino, con centinaia di episodi di spaccio e cessione ricostruiti dai militari della tenenza. I guadagni, ogni anno, sfioravano diversi milioni di euro. In parallelo, fu scoperto anche un piccolo giro di prostituzione gestito da alcune donne. Circostanza non contestata in termini penali. Per alcuni imputati non ha retto l'articolo 74.