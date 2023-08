Terrore a Pagani, uomo sparato ad una gamba in strada: si indaga

Momenti di forte tensione, oggi pomeriggio, a Pagani, dove, intorno alle 18, un uomo sarebbe stato ferito ad una gamba da alcuni colpi di pistola in via Carmine. Si tratterebbe di un pregiudicato.

Le indagini

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo ferito in ospedale a Nocera Inferiore dove sarà sottoposto ad un intervento chirurgico. Intanto, su quanto accaduto sono in corso i rilievi tecnici dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica di quello che sembra essere un vero e proprio agguato. Sono in corso le indagini per verificare se ci sono testimoni e telecamere nella zona.