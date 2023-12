Agguato a Pagani, colpi di pistola contro un uomo: si indaga

Momenti di tensione, questa sera, a Pagani, dove un 67enne, V.L le sue iniziali, è stato ferito con due colpi d’arma da fuoco mentre - secondo una prima ricostruzione - era in auto insieme ad una donna e un bambino che, fortunatamente, sono rimasti illesi. L'episodio si è verificato in via Torre. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno trasportato l'uomo all’ospedale “Umberto I” dov’è stato ricoverato e condottod'urgenza in sala operatoria per l'asportazione dei proiettili. Ma non è in pericolo di vita.

Le indagini

Intanto, in via Torre, sono giunti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi di rito ed avviato le indagini per risalire all’identità dell’autore/autori degli spari e al movente. Al momento, non viene esclusa alcuna pista. Determinante potrebbe essere la testimonianza della donna o di eventuali passanti, ma anche la presenza nella zona di telecamere di videosorveglianza.