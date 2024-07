Spari intimidatori fuori ad un bar, al setaccio i video delle telecamere

Al vaglio le telecamere di sorveglianza per individuare il giovane che, tra giovedì e venerdì notte, ha esploso una serie di colpi di pistola all'esterno di un bar in via Trento a Pagani. Gli inquirenti sarebbero a buon punto con l'attività investigativa.

L'indagine

Sconosciuti i motivi del gesto, forse riconducibili ad una reazione del ragazzo dopo un litigio con qualche avventore o personale della nota struttura. L'autore avrebbe circa 20 anni ed aveva recuperato una pistola, in auto, per poi sparare con fare intimidatorio, dal lato opposto a dov'è l'ubicazione del bar. Indagano i carabinieri del nucleo operativo.