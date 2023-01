Gambizzato 51enne di Pagani, l'ipotesi di uno scambio di persona

C'è l'ipotesi investigativa di uno scambio di persona, dietro la gambizzazione di un 51enne di Pagani, avvenuta giorni fa. E' la pista che seguono i carabinieri della tenenza, insieme a quelli del reparto territoriale di Nocera Inferiore. Nei giorni scorsi, tante sono state le perquisizioni di sospettati. L'uomo è stato ferito al polpaccio, nella zona di via Marrazzo, giovedi sera, intorno alle 20.00.

L'indagine

Da valutare la presenza di telecamere che avrebbero potuto riprendere momenti salienti del fatto. Così come è da appurare quanti colpi siano stati esplosi contro la vittima. Ad agire due persone, in sella ad uno scooter. Almeno secondo le prime impotesi. L'uomo ferito, invece, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico e sarà risentito nelle prossime ore. L'uomo è conosciuto alle forze dell’ordine, ma non con precedenti tali da far pensare all'intervento della criminalità organizzata. Ed ecco che dunque si pensa ad uno scambio di persona, forse l'obiettivo si trovava insieme al ferito e sarebbe riuscito a fuggire. Nulla viene escluso. Da escludere, al momento, la riconducibilità degli spari all’inchiesta della Dda e di carabinieri, polizia e guardia di finanza che nel dicembre scorso aveva portato a 23 arresti, stanando il clan del centro storico nella città di Pagani.