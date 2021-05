Pagani, perseguita e minaccia la ex poi l'aggressione sul posto di lavoro: a giudizio

L'aveva aggredita in un supermercato, dove lavorava, perchè non accettava la fine della relazione. Finisce a processo un 40enne del Nord, con le accuse di stalking e maltrattamenti, nei riguardi di una donna di Sant'Egidio del Monte Albino. I fatti vanno dal 2018 all'estate del 2020

Le accuse

L'uomo avrebbe minacciato la donna di non sporgere denuncia, in quanto lui aveva avuto un passato nelle forze dell'ordine, al punto da "non essere toccato". Tra le accuse della Procura, l'aver stravolto la vita della donna, costretta ad alterare le sue abitudini di vita. Nell'estate scorsa, fu tuttavia aggredita anche fisicamente dall'imputato, ora atteso dal processo con il rito immediato. I fatti sono stati commessi tra Pagani e Sant'Egidio.