Stalking e minacce alla ex, le accuse non reggono: 61enne assolto

Un uomo di 61 anni, di Sant'Egidio del Monte Albino, è stato assolto dall'accusa di stalking nei riguardi della sua ex compagna. L'imputato era difeso dall'avvocato Giovanni Mauri. Stando alle accuse - con luogo dei fatti individuato a Pagani dal 2012, con condotte reiterate - l'uomo avrebbe più volte ingiuriato e offeso la donna, minacciandola di morte e monitorando, infine, i suoi spostamenti e telefonate, oltre che frequentazioni. Ed impedendole, inoltre, di tornare presso la sua casa di Sant'Egidio, dopo che i due ruppero la loro storia.

La sentenza

La difesa, nella discussione dinanzi al Gup, aveva contestato, tuttavia, l'assenza di prove riconducibili ai messaggi di natura minatoria, così come delle continue telefonate. Ancora, l'assenza di riscontri delle forze dell'ordine sui movimenti dell'imputato. La discussione, in sostanza, si era soffermata sull'assenza di elementi indiziari nei riguardi dell'imputato, con il quale la donna aveva vissuto per diversi anni, allontanandosi da casa solo dopo la rottura della relazione. Le motivazioni saranno depositate entro 60 giorni