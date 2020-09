Pagani, perseguita la ex con falsi profili e lettere minatorie: giovane a processo

Telefonate, minacce, pedinamenti a casa e sul lavoro, e poi lettere minatorie. Nelle quali minacciava il suicidio, se la donna non fosse tornata con lui. Un ragazzo di 25 anni, di Nocera Inferiore, finisce a processo per molestie e atti persecutori. Dalla fine del 2019 a tempi più recenti, avrebbe perseguitato la sua ex, di 43 anni, per convincerla a tornare assieme

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le lettere

Il giovane avrebbe stravolto la quotidianeità della donna, facendole cambiare modi e abitudini di vita, fino alla denuncia ai carabinieri, che diedero il via alle indagini. Oltre ai comportamenti classici e "molesti" dell'imputato - tra messaggi attraverso i social, falsi profili, telefonate e richieste alla famiglia di lei per parlare - il ragazzo arrivò anche a minacciare il suicidio in una lettera, inviata alla stessa vittima, per convincerla a tornare insieme. Per lui ci sarà ora il processo con il giudizio immediato, in virtù della gravità degli elementi indiziari raccolti subito dopo la denuncia.