Pagani, lavori a via De Gasperi: la precisazione del Comune

Lavori a Pagani. Dal Comune comunicano che i lavori che stanno interessando il manto stradale di Via De Gasperi, altezza civici 421-423, sono di somma urgenza, dunque non possono essere bloccati. Tuttavia per Regolamento ripristino stradale, la ditta esecutrice dei lavori dovrà ripristinare l'intera carreggiata per evitare strappi, lesioni o cedimenti della pavimentazione stradale.

I dettagli

Il Comando di Polizia Municipale ha già provveduto con sopralluogo ad individuare la ditta esecutrice che entro lunedì, data presunta del completamento dei lavori, dovrà provvedere al ripristino provvisorio a regola d’arte, per poi presentare all’ufficio tecnico tutta la documentazione prevista nel regolamento per il completamento dei lavori secondo la norma dell’articolo 37. In mancanza di ciò, in virtù dell'articolo 50 - incameramento cauzione - si procederà ad incamerare la cauzione in misura pari al doppio della stima dei lavori di ripristino.