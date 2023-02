Pagani, al via la nuova piattaforma Suap online

Al via il prossimo 1 marzo a Pagani la piattaforma Suap Online della suite “Urbi smart” che sostituirà quella della Camera di Commercio di Salerno “Impresa in un giorno”, attualmente in uso. Tutte le pratiche di competenza Suap, dunque, dovranno essere inoltrate sulla nuova piattaforma.

La piattaforma

Il link per l’accesso alla piattaforma è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pagani in "servizi on line" poi in "Suap on line".