Sicurezza in città, bando aperto per l'installazione di nuove telecamere

Sicurezza a Pagani, l’amministrazione comunale del sindaco De Prisco pronta a puntare su una nuova rete di videosorveglianza sul territorio. Circa 100mila euro i fondi stanziati dai Poc Legalità, per implementare il servizio in città. Fino al prossimo 4 ottobre sarà aperta la manifestazione d’interesse per i privati interessati all’installazione del progetto.

La sicurezza

In più riunoni si era compreso di installare nuovi dispositivi in città, anche in ragione degli ultimi eventi di cronaca che non hanno risparmiato neanche la città di Pagani. Ad usufruire delle telecamere saranno diversi incroci, come tra via Tramontano e via Torre, ma anche via Leopardi e via De Gasperi, la rotatoria Mangioni con via De Gasperi. Saranno 18 le nuove telecamere.