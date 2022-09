Pagani, tifosi pugliesi seminano paura in città tra le famiglie: "Calci alle auto e minacce"

Si staccano dal cordone delle forze dell'ordine e seminano paura e terrore in città, a Pagani. E' accaduto ieri pomeriggio, quando Gelbison e Taranto si sono affrontate al "Marcello Torre" di Pagani. Per motivi di ordine pubblico - vista anche la rivalità tra tifoserie - diverse volanti della polizia stavano scortando un paio di pullmini con dentro i tifosi pugliesi. Ricordiamo che la Gelbison gioca le sue partite in casa a Pagani. Un terzo bus, però, si sarebbe staccato dal gruppo. Lungo via Ferrante e piazza Sant'Alfonso, i tifosi provenienti da Taranto si sarebbero a quel punto resi protagonisti di atti vandalici - calci alle auto - così come di provocazioni e invasione in alcuni locali di ristoro. Alcuni di loro avevano in mano spranghe, altri bottiglie vuote. Diversi video girati dai residenti lo testimoniano. "Vi sembra normale ”far sfilare” persone incappucciate - dice Lucia - con spranghe in mano (a danno di ogni cosa che incrociano), che urlano insulti alla città di Pagani? Il tutto sotto gli occhi di famiglie, bambini terrorizzati, presenti in piazza e in strada per godersi un sabato sera!". Un'altra donna scrive sui social: "Mia figlia è morta di paura, questo non è calcio". "Sono degli incompetenti superficiali e pericolosi - dice Giuseppe - mi sono trovato personalmente coinvolto a via mangiaverri scene assurde, persone incappucciati che sono scesi dai furgoni con spranghe e aggredendo , c'erano bambini e famiglie per strada traffico impazzito e queste bestie che facevano quello che volevano"

L'indagine

Sul caso sono state subito avviate le indagini delle forze dell'ordine, con i carabinieri della tenenza impegnati a identificare i tifosi che avrebbero provocato e arrecato danni alle auto in sosta. Vi sarà certamente il vaglio delle telecamere, mentre monta la polemica per l'opportunità di aver fatto transitare i tifosi al centro della città di Pagani. L'incontro di calcio si è svolto alle 20.30. la polemica corre sui social, specie sul servizio pubblico. In molti sostengono che non bisognava permettere alla carovana dei tifosi del Taranto di giungere fino a via Sportelli dove, invece, c'era il pubblico di casa della Gelbison. I tifosi sono stati scortati passando per il centro di Pagani, tra via san Domenico e via Ferrante, eppure tra le tifoserie c'erano precedenti pericolosi in tal senso.

Il sindaco: "Città scossa, atto imperdonabile"