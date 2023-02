Guerriglia tra ultras a Pagani, Riesame conferma domiciliari per un tifoso

Guerriglia tra ultras della Paganese e Casertana, Riesame conferma i domiciliari per il primo tifoso che fa ricorso. Le motivazioni saranno depositate entra i tempi previsti dalla legge. Per il giovane c'è dunque la conferma degli arresti domciliari.

L'indagine

L'inchiesta prosegue per individuare altri potenziali soggetti coinvolti. I fatti risalgono alla fine dello scorso gennaio. La guerriglia scatenata dagli ultras della Paganese aveva provocato l'incendio di un pullman dei tifosi ospiti e danni seri ad un'abitazione e un negozio. I tifosi della Casertana, invece, una volta usciti dal pullman avevano danneggiato le auto in sosta, durante il tragitto per arrivare allo stadio. Ai domiciliari i 7 giovani di Pagani, accusati di resistenza a pubblico ufficiale, rissa, lesioni, devastazione e lancio di oggetti contundenti.