Spaccio tra Torre e Pagani, cinque condanne diventano definitive

Cinque condanne diventano definitive, dopo il rigetto in Cassazione dei rispettivi ricorsi, per altrettante persone finite anni fa in un'inchiesta per spaccio sull'asse Torre Annunziata-Pagani. Le pene, già ridotte in appello, vanno dai 3 anni ai 6 mesi di reclusione.

L'inchiesta

Ventiquattro le persone interessate originariamente dal blitz, con accuse quali detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sostituzione di persona, estorsione, porto abusivo di armi e falsità ideologica. Nel corso delle operazioni, a riscontro delle intercettazioni, furono trovati e sequestrati in più occasioni quantitativi di droga per un volume complessivo di circa 25 chili di marijuana e 420 grammi di cocaina. Secondo le risultanze investigative, la maggior parte degli indagati “era solita eludere i controlli delle forze di polizia, nell’ambito delle attività illecite dagli stessi svolte, formando e facendo formare carte di identità e passaporti di soggetti stranieri contraffatti nella parte indicante i dati riferiti all’intestatario degli stessi ovvero nella parte relativa ai dati indicante la data e il luogo di rilascio del documento, utilizzando nel contesto delle attivazioni di sim card telefoniche“. Diversi hanno scelto, all'epoca, i riti ordinari così come i giudizi abbreviati, come nel caso dei cinque.