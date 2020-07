"Torto familiare", spara cinque volte a commerciante di Pagani: condannato a 10 anni

E' stato condannato a 10 anni di carcere il paganese accusato di tentato omicidio nei primi giorni del maggio scorso. L'uomo aveva colpito un commerciante con diversi colpi di pistola, all'interno di un'officina meccanica, prima di essere arrestato da due carabinieri che passavano da li per caso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La storia

Stando alle indagini, il cui impianto accusatorio aveva retto anche in sede di Riesame, l'imputato - giudicato con il rito abbreviato - avrebbe voluto punire l’uomo per quanto avrebbe commesso un suo familiare nei riguardi di una persona appartenente, invece, alla sua di famiglia. Sette i colpi esplosi verso la vittima, dopo una prima discussione. Il commerciante era stato soccorso e poi trasferito all’ospedale di Nocera Inferiore. Cinque i proiettili che lo feritono ad entrambe le gambe. Davanti al gip, durante l'interrogatorio di garanzia, l’uomo si era difeso, spiegando di aver voluto punire atteggiamenti di presunta natura molesta tenuti dalla vittima. Una versione che non fu ritenuta credibile dal giudice, che riscontrò come G.A. avesse già cercato l'uomo di primo mattino, armato, senza trovrlo. Inutili furono le risposte del commerciante, che poco prima di essere ferito, disse di non sapere di cosa stesse parlando l'indagato.