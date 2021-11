Anziana raggirata da finto dipendente di banca, paga 950 euro credendo di evitare una truffa

Rischia il processo per truffa consumata a danno di una ignara correntista un uomo di Pagani, di 54 anni, senza precedenti, chiamato rispondere di un ingegnoso quanto semplice raggiro eseguito via telefono nelle vesti di finto funzionario di banca.

Le accuse

I fatti risalgono al 30 luglio 2020. L'imputato - secondo le accuse - fece credere alla donna che le erano stati sottratti 950 euro, convincendola a spostare quei soldi poi su un Iban a lui riconducibile. In questo, si finse funzionario di banca, contattando la vittima prima con un messaggio e poi attraverso una telefonata. L’aggravante contestata per lui riguarda l’aver approfittato di circostanze di tempo, luogo e persona per ostacolare la privata difesa, con il fatto commesso attraverso contatti telefonici a distanza e senza permettere alla correntista paganese di controllare la veridicità delle operazioni bancarie.