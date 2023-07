Tenta truffa ad anziana, la vittima vede un coltello e urla mettendolo in fuga

Un uomo avrebbe tentato di entrare in casa di un'anziana, armato di coltello, con una scusa. L'episodio si è verificato qualche giorno fa, a Pagani, nei pressi di via Nazionale.

La truffa fallita

Lo sconosciuto avrebbe utilizzato una scusa per farsi aprire la porta, spiegando di dover consegnare dei soldi alla figlia della vittima. La donna a quel punto avrebbe aperto, per poi notare l'uomo in possesso di un coltello. Le urla di paura avrebbero costretto il bandito ad abbandonare i suoi propositi. L'uomo si era infatti dato alla fuga. Sul posto sono giunti i carabinieri della tenenza per ascoltare il racconto dell'anziana, che ha sporto poi denuncia.