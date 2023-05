Truffe a Inps e Agenzia delle Entrate, per 53 persone ci sarà il processo

Sono 53 le persone - ma anche aziende - per le quali è stato fissato il processo in relazione ad una presunta truffa consumata a danno di Inps e Agenzia delle Entrate. Il gup ha inoltre disposto il non luogo a procedere per altre 29 posizioni, con reato riqualificato in percezione indebita, che sotto la soglia dei 4000 euro non è punibile, se non con un'ammenda amministrativa. Le motivazioni saranno depositate entro tre mesi.

L'indagine

Stando alle accuse, il gruppo - a seconda dei ruoli - vi sarebbe stata l'erogazione illecita di somme relative a prestazioni assistenziali e previdenziali "indebite", anticipate da aziende sotto forma di assegni al nucleo familiare, malattia, maternità e bonus Irper, pari a 80 euro. In particolare, due consulenti del lavoro avrebbero indicato nei modelli F24, relativi ai lavoratori delle aziende da loro assistite, delle somme «apparentemente anticipate» ai lavoratori stessi, che in realtà non erano state mai corrisposte. Così, da creare un credito nei confronti di Inps e Agenzia delle Entrate, a cui avrebbero chiesto di devolvere le somme, «apparentemente spettanti» alle aziende. Gli inquirenti, insieme agli ispettori dell’Inps, quantificarono un danno di circa 2 milioni di euro.