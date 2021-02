Pagani, truffa all'Inps: condannati in primo e assolti in Appello

Gli imputati erano stati giudicati con rito abbreviato in primo grado. Condanna confermata invece per un ex consigliere comunale

La Corte di Appello ha confermato la condanna ad 1 anno e 2 mesi per L.M. , ex consigliere comunale, mentre ha assolto con formula piena un dipendente dell'Inps ed una donna, di Nocera Superiore. Gli imputati erano stati giudicati con rito abbreviato in primo grado

Il processo

I tre rientravano in uno stralcio dell'operazione "Mastro Lindo". Gli altri venti imputati avevano scelto il rito ordinario ed il processo pende dinanzi alla sezione penale del tribunale di Nocera Inferiore. Il blitz risale al 2015, con un'indagine concentrata tre anni prima su consulenti, professionisti e commercialisti, oltre che procacciatori di falsi lavoratori, per un sistema truffaldino di false assunzioni in imprese fantasma, create ad hoc per ottenere assegni di maternità e sussidi di disoccupazione. Un raggiro milionario ai danni dell'Inps. I due assolti rispondevano di abuso d'ufficio, ma la difesa ha dimostrato la regolarità di una domanda di pensione, senza il beneficio di alcun ingiusto profitto. L.M. rispondeva invece di aver accolto mandati irregolari, per svariate migliaia di euro, durante il servizio all'ufficio delle poste, dove era stato direttore. L'accusa iniziale riferiva di episodi di incassi effettuati da persone diverse dai beneficiari e dunque l'accusa di falso in atto pubblico su istigazione