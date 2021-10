Pagani, spillò migliaia di euro ad anziano fingendo favore al figlio: condannato a 3 anni

Tre anni di reclusione per un 43enne e assoluzione per una seconda persona, per fatti che risalgono al 14 novembre 2019, quando fu consumata una truffa ai danni di un anziano di Pagani

Le accuse

I due furono ritenuti inizialmente coinvolti in una vicenda, dopo indagini dei carabinieri che ne individuarono l'identità. Grazie alla denuncia dell'anziano, che consegnò circa 3000 euro ad uno dei due imputati, per risolvere un problema occorso ad un giovane parente, alle prese con un incidente. Una circostanza del tutto fasulla, che l'imputato riuscì però a far credere alla vittima. Dopo aver consegnato il denaro, l'anziano scoprì l'inganno e raccontò tutto alle forze dell'ordine. Solo per uno dei due è stata accertata la responsabilità in dibattimento.