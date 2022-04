Processione vietata a Pagani, uomo minaccia di lanciarsi dal tetto del Comune

Momenti di tensione, questa mattina, a Pagani, dove un uomo è salito sul tetto del Comune, minacciando di lanciarsi nel vuoto, per protestare contro la decisione della Diocesi di Nocera-Sarno di vietare la processione della Madonna delle Galline. Sul posto sono giunti il sindaco De Prisco, i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno avviato un confronto con il cittadino per evitare il peggio. L'area antistante il Municipio è stata transennata.

La vicenda

Tutto nasce dalla deliberazione dell’Assemblea del clero di sospendere le processioni fino a data da destinarsi, sia come forma di prudenza per l'emergenza Covid ancora in corso che per rispetto di quanto sta accadendo in Ucraina. La decisione non è stata presa bene da molti fedeli dell’agro nocerino sarnese. E, nei giorni scorsi, ha spinto un cittadino ad affiggere manifesti funebri recanti il nome del vescovo Giuseppe Giudice. Immediato il coro di solidarietà nei suoi confronti, ma anche le indagini dei carabinieri che, grazie alle telecamere di videosorveglianza nel comune di Nocera Superiore, sono riusciti a risalire all’identità dell’individuo.