Dramma a Pagani, uomo trovato morto sui binari della stazione

Dramma, questa mattina, alla stazione ferroviaria di Pagani, dov’è stato trovato il cadavere di un uomo sui binari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'intervento

Immediatamente è partita la segnalazione alle Forze dell’Ordine. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Scientifica del Commissariato di Nocera Inferiore: secondo i primi rilievi si tratterebbe di un anziano, originario di Angri, che potrebbe essere morto per cause naturali. Incredulità tra i pendolari che attendevano l'arrivo dei treni. Le indagini sono tuttora in corso per risalire all'identità del corpo.