Balordi danneggiano parcheggio a Pagani, il sindaco: "Si costituiscano, hanno le ore contate"

Atti vandalici a Pagani. La scorsa notte tre giovani hanno danneggiato il parcheggio di via Garibaldi per motivi in corso di accertamento. Ma, probabilmente, per una bravata. A segnalare la loro presenza, anche sui social, alcuni residenti.

Il messaggio

La segnalazione è arrivata anche al Comune. In queste ore i vigili urbani e le forze dell’ordine stanno risalendo all’identità dei balordi. Per questo il sindaco Raffaele Maria De Prisco li avverte: “Consiglio ai tre ragazzi delinquenti che stanotte hanno causato ingenti danni al parcheggio di via Garibaldi di costituirsi direttamente dai carabinieri, accompagnati da avvocati, perché hanno le ore contate”.