Pagani, inaugurata l'area giochi in via Pittoni

È stata inaugurata questa mattina a Pagani l’area giochi in via Pittoni nell’area esterna dell’asilo nido comunale. "Oggi è un momento di festa perché si aggiunge un altro tassello verso una città più vicina ai bisogni dei più piccoli. A questa inaugurazione seguiranno le aperture di altre aree giochi sul territorio comunale. Perché la costruzione di un presente migliore parte da loro e insieme a loro, passo dopo passo vogliamo costruire una città in cui vorranno rimanere" ha detto il consigliere Cesarano. "Siamo orgogliosi del funzionamento di questo asilo e felici questa mattina di aggiungere un altro plus alle giornate dei più piccoli. La cosa pubblica è casa nostra e come tale dobbiamo rispettarla. Facciamo in modo che queste giostrine regalino momenti di gioia ai bambini e ognuno di noi se ne prenda cura. Con il nuovo finanziamento reperito, entro il 2026 avremo un asilo nido con posti triplicati, questo significa più opportunità e più servizi per le famiglie" ha detto il sindaco De Prisco.

Festa di Sant'Alfonso: al via la procedura per l'assegnazione dei posteggi

Il Comune, inoltre, ha aperto una procedura di selezione per l'assegnazione temporanea di posteggi destinati al commercio itinerante su aree pubbliche in occasione della festa di Sant’Alfonso Maria De’ Liguori, prevista dall'1 al 5 agosto. Le aree interessate comprendono via Ferrante e via Arcivescovo Cesarano. Gli operatori interessati devono presentare domanda esclusivamente tramite il portale "Impresainungiorno.gov.it". Le richieste inoltrate con modalità differenti o fuori termine non saranno accettate. Possono partecipare solo gli esercenti in possesso di Licenza di Tipo B, inclusi gli hobbisti. Le domande devono essere presentate entro il 7 luglio 2024 e non saranno considerate quelle inviate prima della pubblicazione dell’avviso. La domanda deve specificare chiaramente il tratto stradale di interesse, senza possibilità di indicare più vie contemporaneamente.

È necessario allegare i seguenti documenti:

a. Documento d’identità valido;

b. Copia della Licenza per il commercio su aree pubbliche itinerante;

c. Attestazione di pagamento dei diritti di istruttoria Suap di 18 euro;

d. Due marche da bollo da 16 euro ciascuna;

e. Indicazione esatta della superficie da occupare, espressa in metri lineari e metri quadrati.