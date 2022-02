Litigano per questioni di parcheggio, poi spunta un'ascia: condannato

È stato condannato a quattro mesi di reclusione al termine del processo un uomo di Pagani, finito sotto accusa per un’aggressione, verificatasi nel giugno del 2016, brandendo un’ascia contro il vicino.

La storia

La vicenda giudiziaria riguardava la prima accusa di violenza privata, per aver proseguito un alterco verbale contro il suo contendente, titolare di una ditta di alimentari, distruggendogli il vano caldaia per una questione di parcheggio, punita con la condanna a quattro mesi, e l’ulteriore contestazione di porto in luogo pubblico di arma impropria, cioè l’ascia, annullata dall’intervenuta prescrizione. La questione era nata per un furgone posizionato "male" dalla vittima. L'imputato ha 63 anni.