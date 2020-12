Picchiava i genitori per comprare la droga: 34enne di Pagani a processo

Dovrà difendersi in un processo un 34enne di Pagani accusato di maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il giovane, che faceva uso di sostanze stupefacenti, avrebbe minacciato ed aggredito fisicamente i genitori per farsi consegnare del denaro, che sarebbe servito per l’acquisto della droga.

Il padre

In un’occasione avrebbe finanche strappato la camicia al padre obbligandolo, dopo averlo minacciato di morte, a dormire in auto. Ora è atteso, per il mese di aprile, davanti al Gip del tribunale di Nocera Inferiore dove potrà provare a difendersi dalle accuse e optare per il rito abbreviato.