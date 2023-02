Rapporti sessuali imposti con la forza, sotto processo per violenza e maltrattamenti

Maltratta la moglie e la costringe a visitare club per scambisti, uomo rischia una condanna per violenza sessuale e maltrattamenti. La storia, denunciata a Pagani, risale ad una decina di anni fa. Nei prossimi mesi la sentenza.

Le accuse

La donna, separata dall'imputato, denunciò rapporti sessuali imposti con la forza così come uscite serali in club privè e per scambisti. In caso di ribellione, la vittima sarebbe stata aggredita e maltrattata. Le indagini furono condotte dai carabinieri della tenenza locale.