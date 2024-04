Lavori al Volpe, Avella: "Ipotesi fuorni per il Palatulimieri"

"L'Amministrazione comunale sta pianificando la costruzione del nuovo 'Palatulimieri' nel caso in cui si realizzassero i lavori per lo stadio Volpe. Le intenzioni progettuali prevedono, infatti, che l'area attualmente occupata dal Palatulimieri sia inglobata". Lo fa sapere il consigliere comunale Rino Avella: "È necessario ragionare, quindi, ai fini di garantire la continuità alle società sportive - in special modo dell'hockey - che utilizzano in maniera assidua l'attuale struttura. - osserva- Per questo ho molto apprezzato la disponibilità di Mimmo De Maio, presidente della Commissione Urbanistica, nel procedere nuovamente alla congiunta con la Commissione Sport da me presieduta. Piano urbanistico alla mano, lunedì 8 aprile i Commissari hanno appreso dal presidente De Maio che l'area comunale idonea per la costruzione del nuovo Palatulimieri è a Fuorni, di fronte alla casa circondariale. L'individuazione della zona è un passo necessario per le possibili evoluzioni infrastrutturali sportive in città. Nel mio ruolo di Presidente della Commissione Sport porterò questa determinazione, ampiamente condivisa in sede di congiunta, all'attenzione del sindaco al fine di istruire i passaggi successivi". Avella, in tal modo, sottolinea come, se non saranno effettuati i lavori, l'hockey non perderà la sua casa.