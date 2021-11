Nuovo look al palazzetto dello sport di Agropoli, parla il sindaco: "Ci sarà sorveglianza"

Nuovo look al palazzetto dello sport di Agropoli. Lo annuncia il sindaco, Adamo Coppola. "Abbiamo completato la sistemazione del Palazzetto Peppino Impastato - spiega -, un impianto per lo sport e il tempo libero che purtroppo era divenuto preda dei vandali. Quanto prima installeremo delle telecamere e delle recinzioni per impedire l’accesso all’area negli orari in cui la struttura non è in uso".

L'auspicio

"Il mio augurio è che in futuro non ci sia più bisogno di cancelli o di guardiani per tutelare dei beni pubblici che in quanti tali appartengono all’intera comunità. Gli amministratori devono fare la loro parte, ma c’è bisogno di un impegno comune per salvaguardare le nostre strutture, quelle dove giocano i nostri figli, i nostri nipoti e che noi stessi frequentiamo. Anche questo significa rispettare la nostra città. Mettiamocela tutta".