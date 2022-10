Palazzina a rischio crollo in via Ligea, sgombero per 8 famiglie e 2 esercizi commerciali

Vigili del Fuoco, Polizia Municipale e tecnici impegnati in via Ligea, in questo pomeriggio: su segnalazione dell'amministratore condominiale di una palazzina, è risultato che le lesioni presenti negli appartamenti di quello stabile siano da attenzionare. L'edificio, dunque, è a rischio crollo: in via precauzionale e in attesa dei rilievi del caso, è stato disposto un ordine di sgombero per gli 8 nuclei familiari residenti e per le due attività commerciali del numero civico 60.

Le operazioni

Allertati, dunque, anche i servizi sociali del Comune di Salerno. Aleggia preoccupazione, intanto, sul posto, per lo sgombero: operazioni in corso.