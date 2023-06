Si è tenuto ieri l'incontro "Riapriamo il Palazzetto di Matinella". Organizzato da un gruppo spontaneo di cittadini, hanno partecipato il vicesindaco, Pasquale Mirarchi, Don Carlo Ciocca (parroco della parrocchia di San Gennaro), Felicia Gaudiano (già senatrice), Aldo Guarracino (consigliere di Uniti per Cambiare), Antonio Marra (consigliere di Libera-Mente), Giuseppe Capezzuto (consigliere di Insieme per Albanella), Luigi Cerruti (responsabile Noi Moderati) e Ivan Tiso (consigliere Federazione Basket). A moderare la serata Oreste Mottola.

La richiesta

Il portavoce del gruppo spontaneo di cittadini Marco Belmonte ha chiesto di riaprire a breve termine il palazzetto per lo svolgimento delle attività sportive nell’anno 2023/24 L’amministrazione comunale, rappresentata dal vicesindaco, ed i tre rappresentanti di opposizione hanno annunciato che voteranno una variazione al bilancio nel prossimo consiglio comunale di luglio, per adoperarsi nella riparazione del palazzetto e renderlo operativo per lo svolgimento delle attività sportiva dell’anno 2023-2024. "Questa mattina - si legge nella nota - insieme al Vicesindaco Mirarchi abbiamo fatto un sopralluogo nel Palazzetto, dal quale è emerso che l’intervento consisterà nella sostituzione dei vetri rotti da atti di vandalismo, la riparazione di perdite del tetto, dell’impianto elettrico, dell’impianto di illuminazione, dell’impianto antincendio, delle varie porte di ingresso, ripristino dello spogliatoio e dei bagni. Siamo sicuri è positivi nell’attendere prossime notizie impegno da parte dell’amministrazione e di tutte le forze politiche nel realizzare ciò che è stato dichiarato".