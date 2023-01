Miglioramento sismico di Palazzo Vanvitelli: la Regione stanza i fondi

La Regione Campania ha concesso un finanziamento da 59mila euro per il miglioramento e l’adeguamento sismico di Palazzo Vanvitelli a Mercato San Severino. I fondi assegnati, infatti, sono destinati alla redazione di perizie per la sicurezza sismica degli edifici/infrastrutture di interesse strategico o rilevante di proprietà pubblica.

Il commento

“Questo nuovo finanziamento regionale ci supporta sotto il profilo finanziario non gravando sulla casse comunali a continuare il lavoro di graduale e progressiva messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici – spiega il sindaco Antonio Somma – In questo cronoprogramma, che ha visto e vede il nostro impegno sia per il miglioramento sismico che per la prevenzione incendi, la priorità l’abbiamo data alle scuole perché abbiamo il dovere di assicurare ai bambini e ragazzi che frequentano i nostri istituti ambienti sani e sicuri: non ultimo, l’intervento di adeguamento sismico alla palestra della scuola media San Tommaso d’Aquino”.