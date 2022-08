Palinuro, giovane ausiliare del traffico aggredita per una multa di 18 euro

Un episodio di violenza si è verificato, intorno alla mezzanotte, a Palinuro (Centola), nel Cilento, dove una giovane ausiliare del traffico è stata aggredita per aver elevato una multa di 18 euro ad una coppia, che aveva parcheggiato l’auto sulle strisce blu senza l’apposito tagliando.

Il fatto

La coppia ha prima inveito per la contravvenzione e poi si è scagliata contro la 25enne, che aveva semplicemente compiuto il suo dovere. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, anche se i due aggressori sono riusciti a fuggire prima del loro arrivo. Ma non dovrebbe essere difficile , per i militari dell’Arma, risalire al nome del titolare della vettura grazie, appunto, alla multa elevata dall’ausiliare.