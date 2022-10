Barca di 13 metri in avaria tra le onde a Palinuro: soccorsi turisti tedeschi

Paura, ieri pomeriggio, nel Cilento, dove un’imbarcazione a vela di circa 13 metri, con a bordo quattro turisti tedeschi, è rimasta bloccata in mare, per un guasto ai motori, a largo di Palinuro (Centola). A dare l’allarme è stato il titolare di una società di noleggio barche.

Il salvataggio

Immediatamente si è attivata la Guardia Costiera, che ha inviato una motovedetta che ha tratto in salvo i quattro stranieri e poi un ulteriore mezzo per riportare nel porto più vicino, quello di Camerota, la barca a vela in avaria. Fortunatamente per i turisti soltanto tanta paura a causa, principalmente, del mare agitato.