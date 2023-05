Palinuro, malore a bordo di una barca a vela: salvo un 70enne

Colto da malore mentre è su di una barca a vela, un 70enne salernitano salvato dalla Guardia Costiera. L'operazione di salvataggio è avvenuta a Palinuro, nel pomeriggio.

Il salvataggio

La richiesta d'aiuto era giunta proprio dall'unità a vela di 13 metri che si trovava in mare. La barca era partita da Salerno, diretta in Sicilia. A poche miglia dal porto di Palinuro uno dei quattro velisti si sarebbe sentito male. Da lì la richiesta di salvataggio e pronto intervento. La Guardia Costiera ha raggiunto l'imbarcazione per poi dirigersi, insieme ad essa, al porto. L'uomo è stato sbarcato e preso in carico dal 118 per verificare lo stato di salute. Poi il trasferimento precauzionale in ospedale, a Sapri, per ulteriori verifiche. La Guardia Costiera di Palinuro, con l’approssimarsi della stagione estiva, ribadisce l’importanza di comunicare tempestivamente ogni emergenza in mare, anche attraverso il numero blu 1530.