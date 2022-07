Colpito da aneurisma cerebrale mentre è in vacanza a Palinuro: muore 21enne

Tragedia, mercoledì scorso, a Palinuro (Centola), nel Cilento, dove un ragazzo di 21 anni, Federico D, originario di Crema, sarebbe stato colpito da un’emorragia cerebrale che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo.

Il dramma

L’adolescente era in vacanza con gli educatori del Grest di Ombriano, quartiere di Crema, quando, improvvisamente, si è sentito male mentre ballava. Immediata la corsa all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, dove i medici hanno tentato invano di salvargli la vita.

Il dolore della madre

"Tesoro mio, sono stati 21 anni di gioie con te - scrive la madre Annamaria sui social - Il tuo sguardo dolce, il tuo entusiasmo, la tua voce profonda sono marchiati a fuoco nel mio cuore. Sarai in ogni mio buongiorno, in ogni mio pensiero, in ogni sorriso e in ogni lacrima per tutti i giorni a venire".