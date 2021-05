Bimba cade da dirupo e muore a Palinuro, la Procura dispone il sequestro del sentiero

Il procuratore capo Antonio Ricci e il sostituto procuratore Antonio Pizzi, incaricheranno dei consulenti che dovranno valutare lo stato dei luoghi ed effettuare ulteriori accertamenti per appurare eventuali responsabilità

Dopo la morte della piccola Margarita, la bimba tedesca di 4 anni, la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania ha disposto il sequestro del sentiero dei Fortini a Palinuro.

Le indagini

Il procuratore capo Antonio Ricci e il sostituto procuratore Antonio Pizzi, incaricheranno dei consulenti che dovranno valutare lo stato dei luoghi ed effettuare ulteriori accertamenti per appurare eventuali responsabilità. Secondo una prima ricostruzione la bimba, mentre stava facendo trekking con i genitori, le tre sorelline ed il fratellino, si è improvvisamente allontanata, trovando sul suo cammino lo strapiombo. Un volo in acqua da un'altezza di circa 30 metri che si e' rivelato fatale. L'esame esterno effettuato dal medico legale Adamo Maiese ha stabilito che la morte della piccola è sopraggiunta per annegamento.