Blitz sulla spiaggia della "Molpa" a Palinuro: sgomberato accampamento abusivo

Nuovo intervento della Polizia Municipale questa mattina sulla spiaggia della Molpa a Palinuro (Centola). Un gruppo di persone aveva installato un vero e proprio accampamento abusivo su una delle spiagge più belle del Cilento.

Il blitz

Immediato l'intervento della Polizia Municipale e del sindaco Rosario Pirrone, presente in prima persona per coordinare gli interventi di sgombero di questi incivili. "Il nostro territorio va amato e rispettato. Lo ribadisco nuovamente. Chiunque pensa di fare quello che gli pare qui - dichiara il primo cittadino - deve sapere che questo tipo di comportamenti non sono tollerati e che continueremo a intensificare sempre di più operazioni come queste, volte a restituire al nostro territorio la dignità che merita".