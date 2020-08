Tensione a Palinuro, si ribalta un gozzo: salvate 6 persone

Paura, in questo sabato pomeriggio, a largo di Palinuro. Un gozzo con a bordo 6 persone si è improvvisamente capovolto: come riporta Infocilento, sono stati i bagnanti a notare l’imbarcazione in difficoltà.

Il salvataggio

Il fatto è stato segnalato alla Capitaneria di Porto di Palinuro che è intervenuta con due motovedette insieme ad una imbarcazione privata e ai bagnini di uno stabilimento balneare vicino: sei le persone salvate. Per loro solo tanto spavento. Si raccomanda, ad ogni modo, particolare prudenza in mare, specie in presenza del mare mosso.