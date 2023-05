Il vento abbatte un palo Telecom che cade in strada: tratto chiuso a Montecorvino

Le forti raffiche di vento continuano a far danni. A Montecorvino Pugliano, in via Piemonte nella frazione di Bivio Pratole, infatti, si è verificata la caduta di un palo della Telecom.

"Il tratto di strada sarà immediatamente interrotto, in maniera temporanea, fino all’arrivo dei vigili del fuoco", fa sapere il sindaco Alessandro Chiola. Fortunatamente, nessuno si è trovato ad attraversare via Piemonte al momento del fatto: nessun ferito.