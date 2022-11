Palo della luce abbattuto da un tir in via Ligea: caccia al responsabile, l'intervento

Polizia Municipale in azione, in via Ligea, questa mattina. Gli agenti, insieme ai tecnici del Comune, hanno effettuato un sopralluogo per un palo della luce caduto.

L'intervento

È stato escluso un problema di natura corrosiva, pertanto appare evidente che la causa sia da imputare al conducente di un tir il quale, nell'effettuare una manovra, avrebbe colpito il palo che si è staccato, cadendo sul manto stradale. La Polizia Municipale sta effettuando gli opportuni accertamenti per risalire al responsabile.