Allarme "polpette avvelenate" a Palomonte: muore un'altra cagnolina

Cani avvelenati a Palomonte. E’ un vero e proprio allarme quello che si sta registrando, ormai da tempo, nel piccolo comune della zona sud della provincia di Salerno. Nelle ultime ore, un’altra cagnolina è morta per “sintomi gastroenterici da avvelenamento da metaldeide” dopo essere stata soccorsa da alcuni volontari del posto. Inutili, purtroppo, i tentativi dei veterinari di una clinica di Salerno di salvarle la vita.

La strage di cuccioli

La cagnolina (era un cucciolo) bazzicava nel centro del paese e – fanno sapere i volontari – “non dava fastidio a nessuno”. Una sorte davvero crudele la sua. Ma che, purtroppo, non è l’unica. Altri quattro cani sono morti, in precedenza, sempre per avvelenamento; mentre di altri quattro non vi è più traccia e si teme ovviamente il peggio. Poco tempo fa era stata soccorsa, sempre a Palomonte, un’altra cagnolina, trovata agonizzante in strada, che però, grazie al tempestivo intervento dei volontari che si occupano di questi cuccioli abbandonati, è riuscita a salvarsi.

L'appello

L’auspicio è che gli enti competenti si interessino della questione ponendo fine a questa strage di cagnolini e puniscano i responsabili degli avvelenamenti.