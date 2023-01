Carenza di medici a Palomonte, Cammrano (M5S): "Risolvere in tempi brevi"

“Una situazione vergognosa. Su oltre 3950 pazienti, ben 1800 persone sono rimaste senza assistenza sanitaria per via del pensionamento di uno dei tre medici di base". È l'ennesima denucia del sindaco di Palomonte, Felice Cupo, dopo il pensionamento di uno dei medici di base operanti sul territorio comunale, rimasto privo di assistenza sanitaria dal primo gennaio. A raccogliere l'appello il presidente della commissione Aree Interne della Regione Campania, Michele Cammarano.

La nota

"In queste ore - prosegue il sindaco - stiamo registrando sul territorio comunale che conta la presenza di altri due medici che però, non hanno capienza per poter accettare altri pazienti, la fuga dei cittadini dai medici di medicina generale che lavorano nei comuni limitrofi ma che anche loro hanno già raggiunto il massimo dei pazienti assistiti". “Da tempo - aggiunge Cammarano - in qualità di presidente della Commissione regionale Aree Interne sto portando all’attenzione delle Istituzioni preposte l’atavico problema della carenza di medici nei comuni delle Aree Interne, territori già deficitari di servizi essenziali e che soffrono sempre di più dei disagi legati all’assistenza sanitaria. Quello di Palomonte è un caso emblematico che va risolto nel più breve tempo possibile, soprattutto se si considera che siamo in un periodo fortemente caratterizzato da influenze stagionali e variante covid. Garantire parità di accesso alle cure e all’assistenza è e resta uno degli obiettivi prioritari di questa commissione”.