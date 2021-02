Blitz del Nas a Palomonte: chiusa casa di riposo, ospiti trasferiti

Nel corso dei controlli è emerso che la società che gestisce la struttura era priva di autorizzazione ad esercitare. In particolare, la richiesta sarebbe stata registrata ma al momento ancora in attesa di riscontro da parte delle autorità competenti

Blitz dei carabinieri del Nas (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) di Salerno all’interno di una casa di riposo situata nel comune di Palomonte.

L'ispezione

Nel corso dei controlli è emerso che la società che gestisce la struttura era priva di autorizzazione ad esercitare. In particolare, la richiesta sarebbe stata registrata ma al momento ancora in attesa di riscontro da parte delle autorità competenti. Di conseguenza, i 21 ospiti (16 dei quali non autosufficienti) sono stati condotti in altre strutture autorizzate.