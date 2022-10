Si ribalta col trattore a Palomonte: grave un 64enne

Tragedia sfiorata, ieri, a Palomonte, dove un 64enne si è improvvisamente ribaltato con il suo trattore rimanendo schiacciato. L’incidente si è verificato mentre l’uomo stava svolgendo dei lavori nel terreno di sua proprietà.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale di Oliveto Citra dov’è stato preso in cura dai medici e ricoverato in prognosi riservata. Su quanto accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.